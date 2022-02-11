Очередной антирекорд в Киеве: за сутки более 4100 больных COVID-19, умерло 32 человека

Детали

За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 2319 женщин в возрасте от 18 до 90 лет, 1455 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, 177 девочек в возрасте от 2 месяцев до 17 лет и 153 мальчика в возрасте от 1 месяца до 17 лет.

Среди тех, кто умерли: 14 женщин в возрасте от 41 до 88 лет и 18 мужчин в возрасте от 53 до 87 лет.

В больницы столицы госпитализировали 113 больных коронавирусом, а также 242 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровело в течение минувших суток 1193 человека.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах Оболонском (746), Деснянском (603) и Дарницком (515).

С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 8685 людей. Подтвержденных случаев заболевания по состоянию на сегодня — 398 065. Преодолело вирус 988 345 жителей столицы.

Напомним