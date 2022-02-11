Черговий антирекорд у Києві: за добу понад 4100 хворих на COVID-19, померло 32 людини

Нагадаємо
Протягом 10 лютого в Україні виявили 41 229 нових підтверджених випадків COVID-19.
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 4104 хворих на коронавірус, 32 людини померли. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
Деталі
Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 2319 жінок віком від 18 до 90 років, 1455 чоловіків віком від 18 до 94 років, 177 дівчаток віком від 2 місяців до 17 років і 153 хлопчики віком від 1 місяця до 17 років.
Серед тих, хто померли: 14 жінок віком від 41 до 88 років та 18 чоловіків віком від 53 до 87 років.
До лікарень столиці госпіталізували 113 хворих на коронавірус, а також 242 особи із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужало протягом минулої доби 1193 людини.
Найбільше випадків захворювання виявили у таких районах: Оболонському (746), Деснянському (603) та Дарницькому (515).
З початку пандемії в Києві від коронавірусу померло 8685 людей. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 398 065. Подолало вірус 345 988 жителів столиці.
Нагадаємо
Протягом 10 лютого в Україні виявили 41 229 нових підтверджених випадків COVID-19.