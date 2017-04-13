Очередные заморозки ожидаются на почве в течение 2 дней
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Ночью 15 апреля в западных и Житомирской областях, 16 апреля в большинстве областей Левобережья на почве возможны заморозки 0-5°С. Об этом передает УНН из ссылок на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра.
"Ночью 15 апреля в западных и Житомирской областях, 16 апреля в большинстве областей Левобережья на почве заморозки 0-5 °", - говорится в сообщении.
Из-за этого в Украине объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщал УНН 12 апреля, из-за вероятных заморозков в Украине объявлено штормовое предупреждение.
Также лавинная опасность наблюдается в двух областях Украины.