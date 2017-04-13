Очередные заморозки ожидаются на почве в течение 2 дней

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Ночью 15 апреля в западных и Житомирской областях, 16 апреля в большинстве областей Левобережья на почве возможны заморозки 0-5°С. Об этом передает УНН из ссылок на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра.