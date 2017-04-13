Чергові заморозки очікуються на грунті впродож двох діб

"Вночі 15 квітня у західних та Житомирській областях, 16 квітня у більшості областей Лівобережжя на ґрунті заморозки 0-5°", - йдеться у повідомленні.

Через це в Україні оголошено штормове попередження.

Як повідомляв УНН 12 квітня, через ймовірні заморозки в Україні оголошено штормове попередження.

Також лавинна небезпека спостерігається у двох областях України.