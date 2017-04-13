Чергові заморозки очікуються на грунті впродож двох діб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Вночі 15 квітня у західних та Житомирській областях, 16 квітня у більшості областей Лівобережжя на ґрунті можливі заморозки 0-5°С. Про це передає УНН з посиланям на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру.
"Вночі 15 квітня у західних та Житомирській областях, 16 квітня у більшості областей Лівобережжя на ґрунті заморозки 0-5°", - йдеться у повідомленні.
Через це в Україні оголошено штормове попередження.
Як повідомляв УНН 12 квітня, через ймовірні заморозки в Україні оголошено штормове попередження.
Також лавинна небезпека спостерігається у двох областях України.