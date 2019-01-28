Из-за метели в США закрыли школы и отменили полеты
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Из-за сильных снегопадов и порывистого ветра Верхний Средний Запад США накрыли метели, побудив чиновников закрыть сотни школ, зданий судов и предприятий, а также отменить полеты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
Даже водители снегоочистительных машин в понедельник испытали трудности из-за погодных условий. По словам синоптиков, после окончания снежной бури в регионе ожидается рекордно низкая температура.
Ожидается, что в понедельник в юго-восточном Висконсине и юго-восточной Миннесоте выпадет более 30,5 сантиметра снега. Закрыты учебные учреждения в крупнейших школьных округах в обоих штатах, в том числе округа в Милуоки, Миннеаполисе и Сент-Поле.
В Висконсине в округах Милуоки, Уокешо, Колумбия и Вашингтон закрыты здания суда и большинство офисов. Более трех десятков рейсов были отменены утром в понедельник в международном аэропорту имени генерала Митчелла в округе Милуоки.
В восточной части Северной Дакоты были оглашены предупреждения относительно ограничения поездок из-за снега.
Напомним, 6 человек погибли в США из-за суровых погодных условий.