Через завірюху у США закрили школи і відмінили польоти

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Через сильні снігопади і поривчастий вітер Верхній Середній Захід США накрили завірюхи, спонукавши чиновників закрити сотні шкіл, приміщень судів і підприємств, а також скасувати польоти. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.

Навіть водії снігоочисних машин у понеділок зазнали труднощів через погодні умови. За словами синоптиків, після закінчення снігової бурі у регіоні очікується рекордно низька температура.

Очікується, що у понеділок в південно-східному Вісконсині та південно-східній Міннесоті випаде понад 30,5 сантиметра снігу. Закриті навчальні установи в найбільших шкільних округах в обох штатах, у тому числі округу у Мілуокі, Міннеаполісі і Сент-Полі.

У Вісконсині в округах Мілуокі, Вокеша, Колумбія і Вашингтон закриті будівлі суду і більшість офісів. Понад три десятки рейсів були скасовані вранці в понеділок в міжнародному аеропорту імені генерала Мітчелла в окрузі Мілуокі.

У східній частині Північної Дакоти були оголошені попередження щодо обмеження поїздок через сніг.

Нагадаємо, 6 людей загинули в США через суворі погодні умови.

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