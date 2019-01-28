Через завірюху у США закрили школи і відмінили польоти

КИЇВ. 28 січня. УНН. Через сильні снігопади і поривчастий вітер Верхній Середній Захід США накрили завірюхи, спонукавши чиновників закрити сотні шкіл, приміщень судів і підприємств, а також скасувати польоти. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.