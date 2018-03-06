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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 52707 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 63280 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 66361 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Через "единое окно" за месяц осуществлено 87% оформлений при экспорте

Через "единое окно" за месяц осуществлено 87% оформлений при экспорте

Киев  •  УНН

 • 9338 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. За период с 1 февраля по 4 марта 2018 года на украинских таможнях через “единое окно” оформлено 87% товаров. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Министерства финансов Украины, передает УНН.

По данным Минфина, за период с 1 февраля 2018 года по 4 марта 2018 года количество таможенных деклараций, оформленных по принципу “единого окна”, составило:

  • при импорте — около 90 тыс. (74,9%);
  • при экспорте — более 54,5 тыс. (87%);
  • при транзите — около 2,8 тыс. (14%).

Всего, за этот период по принципу “единого окна” оформлено 72,5% таможенных деклараций.

Отметим, порядок информационного обмена по принципу “единого окна” заработал в украинских таможнях с 1 августа 2016 года.

Напомним, чаще всего оформляют товары с применением “единого окна” Полтавская — 100%, Луганская — 96,7%, Тернопольская — 92,6%, Львовская — 91,6% и Ивано-Франковская — 90,5% таможни ГФС.

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