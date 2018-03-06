Через "единое окно" за месяц осуществлено 87% оформлений при экспорте
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. За период с 1 февраля по 4 марта 2018 года на украинских таможнях через “единое окно” оформлено 87% товаров. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Министерства финансов Украины, передает УНН.
По данным Минфина, за период с 1 февраля 2018 года по 4 марта 2018 года количество таможенных деклараций, оформленных по принципу “единого окна”, составило:
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- при импорте — около 90 тыс. (74,9%);
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- при экспорте — более 54,5 тыс. (87%);
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- при транзите — около 2,8 тыс. (14%).
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Всего, за этот период по принципу “единого окна” оформлено 72,5% таможенных деклараций.
Отметим, порядок информационного обмена по принципу “единого окна” заработал в украинских таможнях с 1 августа 2016 года.
Напомним, чаще всего оформляют товары с применением “единого окна” Полтавская — 100%, Луганская — 96,7%, Тернопольская — 92,6%, Львовская — 91,6% и Ивано-Франковская — 90,5% таможни ГФС.