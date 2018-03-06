Через "єдине вікно" за місяць здійснено 87% оформлень при експорті

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. За період з 1 лютого по 4 березня 2018 року на українських митницях через “єдине вікно” оформлено 87% товарів. Про це свідчать дані моніторингу Міністерства фінансів України, передає УНН.

За даними Мінфіну за період з 1 лютого 2018 року по 4 березня 2018 року кількість митних декларацій, оформлених за принципом “єдиного вікна”, склала:

  • при імпорті — близько 90 тис. (74,9%);
  • при експорті — понад 54,5 тис. (87%);
  • при транзиті — близько 2,8 тис. (14%).

Загалом, за цей період за принципом “єдиного вікна” оформлено 72,5% митних декларацій.

Зазначимо, порядок інформаційного обміну за принципом “єдиного вікна” запрацював в українських митницях з 1 серпня 2016 року.

Нагадаємо, найчастіше оформлюють товари із застосуванням “єдиного вікна” Полтавська — 100%, Луганська — 96,7%, Тернопільська — 92,6%, Львівська — 91,6% та Івано-Франківська — 90,5% митниці ДФС.

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