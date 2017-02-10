Из-за ярмарки киевские автобусы №61, №98, №101 изменят маршрут
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Завтра, 11 февраля, из-за проведения продовольственных ярмарок на ул. Сабурова и ул. Милославской в работу автобусов маршрутов №№ 61, 98, 101 вносятся изменения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Так, указанные автобусные маршруты будут курсировать:
• на ул. Александра Сабурова, на участке от ул. Оноре де Бальзака до просп. Владимира Маяковского, движение автобусов маршрута № 61 будет организовано следующим образом: от ул. Милославской до ул. Градинской по действующей трассе, далее: ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) - ул. Марины Цветаевой - просп. Владимира Маяковского - ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе;
• на ул. Александра Сабурова, на участке от ул. Оноре де Бальзака до просп. Владимира Маяковского, движение автобусов маршрута № 98 будет организовано следующим образом: от ул. Милославской до ул. Оноре де Бальзака по действующей трассе, далее: ул. Марины Цветаевой - просп. Владимира Маяковского - ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе;
• на ул. Милославской, на участке от ул. Владимира Маяковского до ул. Закревского, движение автобусов маршрута № 101 будет организовано следующим образом: от ст. м. "Петровка" до ул. Закревского по действующей трассе, далее - ул. Марины Цветаевой - просп. Владимира Маяковского - ул. Милославская.
Как сообщал УНН, в Киевсовете определились с новым названием станции метро "Петровка".