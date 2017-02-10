Через ярмарки київські автобуси №61, №98, №101 змінять маршрут
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Завтра, 11 лютого, через проведення продовольчих ярмарків на вул. О.Сабурова та вул.Милославській у роботу автобусів маршрутів №№ 61, 98, 101 вносяться зміни, передає УНН з посиланням на прес-службі КМДА.
Так, зазначені автобусні маршрути курсуватимуть:
•на вул. Олександра Сабурова, на ділянці від вул. Оноре де Бальзака до просп. Володимира Маяковського, рух автобусів маршруту № 61 буде організовано так: від вул. Милославської до вул. Градинської за діючою трасою, далі: вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) — вул. Марини Цвєтаєвої — просп. Володимира Маяковського — вул. Олександра Сабурова, далі за діючою трасою;
•на вул. Олександра Сабурова, на ділянці від вул. Оноре де Бальзака до просп. Володимира Маяковського, рух автобусів маршруту № 98 буде організовано так: від вул. Милославської до вул. Оноре де Бальзака за діючою трасою, далі: вул. Марини Цвєтаєвої — просп. Володимира Маяковського — вул. Олександра Сабурова, далі за діючою трасою;
•на вул. Милославській, на ділянці від просп. Володимира Маяковського до вул. Закревського, рух автобусів маршруту № 101 буде організовано так: від ст. м. “Петрівка” до вул. Закревського за діючою трасою, далі — вул. Марини Цвєтаєвої — просп. Володимира Маяковського — вул. Милославська.
Як повідомляв УНН, у Київраді визначились із новою назвою станції метро “Петрівка”.