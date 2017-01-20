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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Через ярмарки некоторые киевские автобусы изменят маршрут

Через ярмарки некоторые киевские автобусы изменят маршрут

Киев • УНН

 • 11432 просмотра

КИИВ.20 января. УНН. Из-за проведения ярмарок на улице Александра Сабурова, проспекте Оболонском, улицы Милославской в Киеве 21 января изменят маршруты автобусы № 61, № 73, № 98, № 101. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

Так, автобусы будут курсировать по таким маршрутам:

• на участке от ул. Оноре де Бальзака до просп. Владимира Маяковского движение автобусов маршрута № 61 организуют по трассе: от ул. Милославской до ул. Градинской по действующей трассе, далее: ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) - ул. Марины Цветаевой - просп. Владимира Маяковского - ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе;

• на участке от ул. Героев Днепра до ул. Маршала Тимошенко движение автобусов маршрута № 73 в направлении ул. Милославской организуют по трассе: ст. м. Героев Днепра - ул. Героев Днепра - ул. Зои Гайдай - ул. Маршала Тимошенко - просп. Оболонский, далее по действующей трассе;

• на ул. Александра Сабурова, на участке от ул. Оноре де Бальзака до просп. Владимира Маяковского, движение автобусов маршрута № 98 организуют по трассе: от ул. Милославской до ул. Оноре де Бальзака по действующей трассе, далее: ул. Марины Цветаевой - просп. Владимира Маяковского - ул. Александра Сабурова, далее по действующей трассе;

• на участке от ул. Маяковского до ул. Закревского движение автобусов маршрута № 101 организуют по трассе: от ст. м. "Петровка" до ул. Закревского по действующей трассе, далее - ул. Марины Цветаевой - просп. Маяковского - ул. Милославская.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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