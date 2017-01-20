Через ярмарки деякі київські автобуси змінять маршрут
Київ • УНН
КИЇВ.20 січня. УНН. Через проведення ярмарків на вулиці Олександра Сабурова, проспекті Оболонському, вулиці Милославській у Києві 21 січня змінять маршрути автобуси № 61, № 73, № 98, № 101. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
Так, автобуси курсуватимуть за такими маршрутами:
• на ділянці від вул. Оноре де Бальзака до просп. Володимира Маяковського рух автобусів маршруту № 61 організують за трасою: від вул. Милославської до вул. Градинської за діючою трасою, далі: вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) — вул. Марини Цвєтаєвої — просп. Володимира Маяковського — вул. Олександра Сабурова, далі за діючою трасою;
• на ділянці від вул. Героїв Дніпра до вул. Маршала Тимошенка рух автобусів маршруту № 73 в напрямку вул. Милославської організують за трасою: ст. м. Героїв Дніпра — вул. Героїв Дніпра — вул. Зої Гайдай — вул. Маршала Тимошенка — просп. Оболонський, далі за діючою трасою;
• на вул. Олександра Сабурова, на ділянці від вул. Оноре де Бальзака до просп. Володимира Маяковського, рух автобусів маршруту № 98 організують за трасою: від вул. Милославської до вул. Оноре де Бальзака за діючою трасою, далі: вул. Марини Цвєтаєвої — просп. Володимира Маяковського — вул. Олександра Сабурова, далі за діючою трасою;
• на ділянці від просп. Маяковського до вул. Закревського рух автобусів маршруту № 101 організують за трасою: від ст. м. “Петрівка” до вул. Закревського за діючою трасою, далі — вул. Марини Цвєтаєвої — просп. Маяковського — вул. Милославська.