Из-за вражеской атаки на Одессу пострадавших нет - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Из-за вражеской атаки на Одессу пострадавших нет, ракеты не попали в цель, сообщает Оперативное командование "Юг", пишет УНН.
Цитата
"Пытаясь сеять панику среди населения и нарушить логистику сил обороны, враг накануне ночью атаковал Одессу. Ракеты не попали в цель, но есть повреждения нежилых зданий. Пострадавших нет, другие обстоятельства уточняются", - говорится в сообщении.
Ранее
Представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о ракетном ударе по городу.