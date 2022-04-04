Вночі окупаційні війська обстріляли Одесу

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"Одеса. Вночі було нанесено рашистський ракетний удар по одному з об'єктів. Подальша інформація надалі уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив про вбухи в місті.

У Чернігівській області від атак окупантів постраждав міст через який доставляли гуманітарну допомогу.