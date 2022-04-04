Вночі окупаційні війська обстріляли Одесу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив про ракетний удар по місту. Про це інформує УНН.
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"Одеса. Вночі було нанесено рашистський ракетний удар по одному з об'єктів. Подальша інформація надалі уточнюється", - йдеться у повідомленні.
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Мер Тернополя Сергій Надал повідомив про вбухи в місті.
У Чернігівській області від атак окупантів постраждав міст через який доставляли гуманітарну допомогу.