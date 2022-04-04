Ночью оккупационные войска обстреляли Одессу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о ракетном ударе по городу. Об этом информирует УНН.
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"Одесса. Ночью был нанесен рашистский ракетный удар по одному из объектов. Дальнейшая информация в дальнейшем уточняется", - говорится в сообщении.
Напомним
Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил о вбухи в городе.
В Черниговской области от атак оккупантов пострадал мост через который доставляли гуманитарную помощь.