Ночью оккупационные войска обстреляли Одессу

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"Одесса. Ночью был нанесен рашистский ракетный удар по одному из объектов. Дальнейшая информация в дальнейшем уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним

Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил о вбухи в городе.

В Черниговской области от атак оккупантов пострадал мост через который доставляли гуманитарную помощь.