Через ворожу атаку на Одесу постраждалих немає - ОК "Південь"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Через ворожу атаку на Одесу постраждалих немає, ракети не влучили в ціль, повідомляє оперативне командування "Південь", пише УНН.
Цитата
"Намагаючись сіяти паніку серед населення та порушити логістику сил оборони, ворог напередодні вночі атакував Одесу. Ракети не влучили в ціль, але є пошкодження нежилих будівель. Постраждалих немає, інші обставини уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Раніше
Речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив про ракетний удар по місту.