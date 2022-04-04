Через ворожу атаку на Одесу постраждалих немає - ОК "Південь"

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"Намагаючись сіяти паніку серед населення та порушити логістику сил оборони, ворог напередодні вночі атакував Одесу. Ракети не влучили в ціль, але є пошкодження нежилих будівель. Постраждалих немає, інші обставини уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив про ракетний удар по місту.