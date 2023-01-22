Из-за вражеского обстрела на Харьковщине один человек погиб, еще четверо, включая ребенка, получили ранения

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«За прошедшие сутки огневой атаке подверглись три района области. В результате преступных действий оккупантов один человек погиб и четверо получили ранения. Также под прицелом армии рф оказались города и села на Харьковском, Купянском и Чугуевском направлениях», - говорится в сообщении.

Сообщается, что утром враг нанес вооруженные удары по городу Волчанску.

«В результате прямого попадания снаряда в жилой дом погиб один человек. Трое жителей дома, в том числе 7-летний ребенок, с взрывными травмами обратились в медицинское учреждение», - отмечается в сообщении.

Также в МВД сообщают, что в Харьковском районе в результате артобстрела села Ветеринарное ранения получил местный житель.

Кроме того, оккупанты атаковали из ствольной артиллерии город Купянск и пгт Двуречная. Обломки снарядов повредили частные дома местных жителей, автомобили и помещения объекта гражданской промышленности.

«Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали все факты обстрелов территории Харьковской области и открыли уголовные производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины», - говорится в сообщении.

Дополнение

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал 22 января, что оккупационная армия рф обстреляла более 4 населенных пунктов на Харьковщине.