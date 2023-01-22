Через ворожий обстріл на Харківщині одна людина загинули, ще четверо, включаючи дитину, дістали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У Харківській області через ворожі обстріли загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. Про це повідомляє МВС, передає УНН.
Цитата
«Минулої доби вогневої атаки зазнали три райони області. В результаті злочинних дій окупантів одна людина загинула та четверо отримали поранення. Також під прицілом армії рф опинилися міста та села на Харківському, Куп’янському та Чугуївському напрямках», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що вранці ворог завдав збройних ударів по місту Вовчанську.
«Внаслідок прямого влучання снаряда в житловий будинок загинула одна людина. Троє мешканців оселі, в тому числі 7-річна дитина, з вибуховими травмами звернулися до медичного закладу», - зазначається в повідомленні.
Також в МВС повідомляють, що у Харківському районі в результаті артобстрілу села Ветеринарне поранення отримав місцевий мешканець.
Крім того, окупанти атакували зі ствольної артилерії місто Куп’янськ та смт Дворічна. Уламки снарядів пошкодили приватні будинки місцевих мешканців, автомобілі та приміщення об'єкта цивільної промисловості.
«Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали усі факти обстрілів території Харківської області та відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв 22 січня, що окупаційна армія рф обстріляла понад 4 населених пункти на Харківщині.