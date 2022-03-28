Из-за войны Украину покинуло уже более 3,8 млн человек – ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В результате полномасштабного вторжения россии Украину покинуло уже более 3,8 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ООН.
Детали
"Более 3,8 млн человек были вынуждены бежать из страны, превратив этот кризис в самый быстрорастущий кризис беженцев после Второй мировой войны", — говорится в сообщении.
Еще 6,5 млн человек — внутренние переселенцы.
В то же время 13 млн украинцев "застряли" в зонах боевых действий и не могут выехать.
Напомним
Из-за полномасштабного вторжения россии в Украине погибло уже 143 детей.