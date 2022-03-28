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Из-за войны Украину покинуло уже более 3,8 млн человек – ООН

Киев • УНН

 • 89606 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В результате полномасштабного вторжения россии Украину покинуло уже более 3,8 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ООН.

Из-за войны Украину покинуло уже более 3,8 млн человек – ООН

Детали

"Более 3,8 млн человек были вынуждены бежать из страны, превратив этот кризис в самый быстрорастущий кризис беженцев после Второй мировой войны", — говорится в сообщении.

Еще 6,5 млн человек — внутренние переселенцы.

В то же время 13 млн украинцев "застряли" в зонах боевых действий и не могут выехать.

Напомним

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украине погибло уже 143 детей.

Украинские Национальные Новости

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