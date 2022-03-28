Через війну Україну покинуло вже понад 3,8 млн людей – ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення росії Україну покинуло вже понад 3,8 млн людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані ООН.
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"Понад 3,8 млн людей були змушені втекти з країни, перетворивши цю кризу на найшвидшу кризу біженців після Другої світової війни", — ідеться у повідомленні.
Ще 6,5 млн людей — внутрішні переселенці.
Водночас 13 млн українців "застрягли" у зонах бойових дій і не можуть виїхати.
Нагадаємо
Через повномасштабне вторгнення росії в Україні загинуло вже 143 дітей.