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Из-за выплаты долгов МВФ международные резервы сократились на 1,6%

Из-за выплаты долгов МВФ международные резервы сократились на 1,6%

Киев  •  УНН

 • 9807 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. По состоянию на начало июня международные резервы сократились на 1,6% из-за выплаты долгов МВФ. Об этом сообщили в НБУ, передает УНН.

“Из-за выплаты в пользу МВФ, международные резервы на начало июня сократились на 1,6% до 18,2 млрд долл., что покрывает 3,2 месяца будущего импорта”, — говорится в сообщении.

Напомним, в мае платежный баланс сведен с профицитом на уровне 266 млн долл. При этом в январе-мае дефицит текущего счета расширился до 415 млн долл. (с 308 млн долл. За аналогичный период прошлого года).

Ранее сообщалось, что Украина в ближайшие пять лет должна вернуть долги в сумме 33 млрд долларов.

Украинские Национальные Новости

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