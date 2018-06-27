Через виплату боргів МВФ міжнародні резерви скоротились на 1,6%
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Станом на початок червня міжнародні резерви скоротились на 1,6% через виплату боргів МВФ. Про це повідомили в НБУ, передає УНН.
“Через виплати на користь МВФ, міжнародні резерви на початок червня скоротилися на 1,6% до 18,2 млрд дол., що покриває 3,2 місяці майбутнього імпорту”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у травні платіжний баланс зведено з профіцитом на рівні 266 млн дол. При цьому у січні-травні дефіцит поточного рахунку розширився до 415 млн дол. (з 308 млн дол. за аналогічний період минулого року).
Раніше повідомлялось, що Україна має у найближчі п’ять років повернути борги у сумі 33 млрд доларів.