Из-за попадания инсектицида в Рось соберется техногенная комиссия
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Из-за попадания инсектицида в реку Рось соберется техногенная комиссия, которая будет определять следующие действия. Об этом в комментарии УНН сообщил спикер ГУНП в Киевской области Николай Жукович.
"Мы предупреждаем людей, мы направляем сейчас экипажи патрульной полиции и групп реагирования полиции в ближайшие населенные пункты, где протекает река Рось, а также притоки, чтобы предупредить жителей, чтобы они не ловили рыбу, не купались и не пасли скот по крайней мере сутки. Что будет дальше - соберется техногенная комиссия и будет определяться", - сказал Жукович.
Напомним, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось. Вероятно, ядохимикат уже достиг самой реки.