Из-за попадания инсектицида в Рось соберется техногенная комиссия

"Мы предупреждаем людей, мы направляем сейчас экипажи патрульной полиции и групп реагирования полиции в ближайшие населенные пункты, где протекает река Рось, а также притоки, чтобы предупредить жителей, чтобы они не ловили рыбу, не купались и не пасли скот по крайней мере сутки. Что будет дальше - соберется техногенная комиссия и будет определяться", - сказал Жукович.

Напомним, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось. Вероятно, ядохимикат уже достиг самой реки.