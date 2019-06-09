Через вилив інсектициду в Рось збереться техногенна комісія
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Через вилив інсектициду в річку Рось збереться техногенна комісія, яка буде визначати наступні дії. Про це у коментарі УНН повідомив речник ГУНП в Київській області Микола Жукович.
“Ми попереджаємо людей, ми направляємо зараз екіпажі патрульної поліції і груп реагування поліції у найближчі населенні пункти, де пролягає річка Рось, а також є притоки, щоб попередити мешканців, щоб вони не ловили рибу, не купались і не випасали худоби принаймні добу. Що буде далі — збереться техногенна комісія і буде визначатись”, — сказав Жукович.
Нагадаємо, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось. Ймовірно, отрутохімікат вже досяг самої річки.