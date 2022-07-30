Из-за отсутствия отопления: Верещук анонсировала обязательную эвакуацию из Донецкой области

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"33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная... В Донецкой области 52 тысячи детей, их надо эвакуировать, нельзя подвергать смертельной опасности в зимний период без тепла", – сказала Верещук.

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Верещук напомнила, что в Донецкой области совершенно отсутствует газоснабжение, враг уничтожает все, что могло бы зимой обогреть людей.

"Нет должного электроснабжения. Одним словом, тепла в Донецкой области в зимний период не будет", - добавила она.

Вместе с тем, по словам Верещук, жители Донбасса будут иметь возможность отказаться от эвакуации.

"Если человек отказывается, то должен подписать, что понимает и осознает последствия, несет персональную ответственность за свою жизнь. Мы демократическая страна, мы не можем кого-то заставлять насильно, но такая форма будет обязательной и с подписью", - резюмировала Верещук.

Следует добавить, что следующей для эвакуации может стать Запорожская область.

Ранее

Кабинет министров Украины создал координационный штаб по эвакуации жителей Донецкой области. Его возглавила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.