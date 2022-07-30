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Через відсутність опалення: Верещук анонсувала обов'язкову евакуацію з Донеччини

Через відсутність опалення: Верещук анонсувала обов'язкову евакуацію з Донеччини

Київ • УНН

 • 181075 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Щоб не наражати людей на смертельну небезпеку в зимовий період планується запровадити обов'язкову евакуацію населення з неокупованих районів Донецької області. Про це в ефірі телемарафону заявила віце-прем'єр-міністр - міністер з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає УНН.

Цитата

"33-я стаття Кодексу про цивільний захист населення говорить саме про таку форму евакуації, як обов'язкова... У Донецькій області 52 тисячі дітей, їх треба евакуювати, не можна наражати на смертельну небезпеку в зимовий період без тепла", - сказала Верещук.

Додамо

Верещук нагадала, що в Донецькій області абсолютно відсутнє газопостачання, ворог знищує все, що могло б взимку обігріти людей.

"Немає належного електропостачання. Одним словом, тепла в Донецькій області в зимовий період не буде", - додала вона.

Разом з тим, за словами Верещук, мешканці Донеччини матимуть можливість відмовитись від евакуації.

"Якщо людина відмовляється, то повинна підписати, що розуміє і усвідомлює наслідки, несе персональну відповідальність за своє життя. Ми демократична країна, ми не можемо когось змушувати силоміць, але така форма буде обов'язковою і з підписом", - резюмувала Верещук.

Варто додати, що наступною для евакуації може стати Запорізька область.

Раніше

Кабінет міністрів України створив координаційний штаб з евакуації жителів Донецької області. Його очолила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Українські Національні Новини

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