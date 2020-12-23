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Из-за отсутствия документов 10% ромов лишены медицинской помощи - Денисова

Киев • УНН

 • 13282 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Каждый десятый представитель цыганской общины не имеет документа, удостоверяющего личность, что в итоге, блокирует доступ ко многим медицинским услугам. Особенно ощутимым этот вопрос стал во время пандемии COVID-19. Об этом во время онлайн-презентации спецдоклада "Влияние пандемии COVID-19 на цыганскую общину в Украине" заявила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Из-за отсутствия документов 10% ромов лишены медицинской помощи - Денисова

"Почти 10% общего количества ромов не имеют документов, удостоверяющих личность. Это лишает их доступа к базовым услугам, в частности - в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и трудоустройства. Поэтому, цыгане, у которых отсутствуют идентификационные документы или отсутствует регистрация местного постоянного места жительства не могут заключать соглашения с семейными врачами, к которым следует обращаться в случае подозрения на заражение COVID-19. Это ограничивает их доступ к медицинским услугам и нарушает их конституционное право на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование", - заявила Омбудсмен.

Согласно опубликованному докладу, положение цыганской общины за последние семь лет не улучшилось. Положительных изменений, чтобы позволили эффективно решать проблемные вопросы ромов и обеспечивать их интеграцию в украинское общество и не произошло. Следовательно, проблемы с которыми сталкивается ромская община связанные с доступом к информации, социальным, образовательным, медицинским услугам, трудоустройству, документации приобрели еще большую остроту и актуальность и обнаружили существенные пробелы в реагировании власти на чрезвычайные вызовы и поддержку этой категории граждан.

По словам Денисовой, непонимание местной властью потребностей цыганской общины не способствует эффективной работе государственных органов и органов местного самоуправления в условиях преодоления последствий пандемии COVID-19.

"Также это может усложнить сдерживания вспышек заболевания в цыганских общинах. Основными рисками при пандемии является санитарно-гигиеническое состояние в цыганских поселениях, большое скопление людей на небольшой территории, несоблюдение правил карантинного режима, отсутствие документов ", - добавила Денисова.

Она также отметила, что социальная отчужденность, сегрегация ромов еще больше усилили опасность негативного воздействия на них пандемии COVID-19. В условиях распространения коронавирусной инфекции проблемы, с которыми сталкиваются цыгане во всех сферах общественной жизни, еще более обострились, их права нарушаются.

"Несмотря на создание в рамках реформы здравоохранения в Украине Института семейных врачей, как первичного звена для получения базовых медицинских услуг и консультаций пациентов, ожидание особой роли семейных врачей в информировании ромов о "короне" не оправдалось. Зато информирование осуществлялось непосредственно во время мониторинговых визитов путем распространения наглядной агитации непосредственно цыганскими медиаторами-посредниками во время личного общения и в телефонном режиме", - добавила Денисова.

По словам Уполномоченного, в Украине нарушается право на доступ к информации, что предусмотрено и гарантировано статьей 34 Конституции Украины. Для многих цыганских семей препятствием в получении актуальной и достоверной информации стало отсутствие доступа к телевидению и интернету. Для большинства цыганского населения Закарпатской области доступ к информации оказался невозможным по причинам невладение украинским языком, а в отдельных случаях - неграмотность.

По словам Омбудсмена, участие в информировании принимали общественные организации.

"К сожалению, оценить в полной мере влияние пандемии и данные о проведении лечебных, профилактических мероприятий и тестирования среди цыганского населения в Украине сложно ввиду отсутствия точных статистических данных вообще об общей численности цыганской общины в Украине. Так, по данным международных и общественных организаций в Украине утверждается, что численность общин колеблется от 200 до 400 тысяч. К тому времени, когда была перепись населения в Украине, еще в 2001 году, считается, что ромская община представлена 47,6 тысячи человек. То есть, почти в десять раз меньше цифры, о которой говорят международные и общественные организации", - подчеркнула она.

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Согласно докладу, во время мониторинговых визитов установлено, что органы местной власти не обладают данными о численности лиц цыганской национальности на территории тех или иных административно-территориальных единиц.

"Также отсутствует учет, что очень важно, цыганских детей школьного возраста. Большинство компактных поселений цыган сосредоточено в западных и южных регионах Украины. Наиболее незащищенными перед угрозой стремительного распространения коронавирусной инфекции оказались цыгане, проживающие в стихийных поселениях, которые, как правило, не имеют ни социальной или коммунальной инфраструктуры, лишены централизованного энерго-, тепло-, водоснабжения и канализационного отвода. Ситуация осложняется тем, что подавляющее большинство цыганских семей, из-за тотальной бедности не в состоянии обеспечить себя необходимыми индивидуальными средствами защиты и гигиены, продуктами питания, лечения", - подытожила Омбудсмен.

Напомним, еще в апреле Омбудсмен отметила высокие риски заражения COVID-19 в цыганских поселениях.

А уже в начале мая в селе Нерубайское Одесской области в местах проживания цыган произошла вспышка коронавируса. Было подтверждено 11 случаев заболевания.

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