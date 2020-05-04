На Одещині у таборі ромів стався спалах коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На Одещині у селі Нерубайське у місцях проживання ромів стався спалах коронавірусу, підтверджено 11 випадків захворювання. Про це стало відомо під час брифінгу в Одеській ОДА, передає кореспондент УНН.
“Через спалах захворюваності у селищі Нерубайське, було прийнято рішення про проведення санітарних заходів та тестувань у місцях проживання ромської громади... Вдалося оперативно організувати доступ лікарів та провести всі необхідні заходи. В цій громаді проживає близько 1,5 тис. осіб, тож взяття під контроль цієї ситуації є дуже пріоритетним завданням. Наразі організовано роботу контрольно-пропускного пункту задля безпечної поставки продуктів до населення цієї громади...”, — зазначив голова Одеської ОДА Максим Куций.
За словами в. о. директора департаменту охорони здоров’я ОДА Наталії Одарій-Захар’євої, серед хворих — 5 дітей.
“Станом на 4 травня в селі Нерубайське в місце компактного проживання ромського населення було зафіксовано спалах коронавірусної інфекції — підтверджено 11 випадків, з них 5 дітей, 2 особи літнього віку і один госпіталізований віком 42 роки”, — повідомила вона.
Нагадаємо, станом на ранок 4 травня на Одещині зафіксовано 427 інфікованих осіб.