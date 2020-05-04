В Одесской области в лагере ромов произошла вспышка коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Одесской области в селе Нерубайское в местах проживания ромов произошла вспышка коронавируса, подтверждено 11 случаев заболевания. Об этом стало известно во время брифинга в Одесской ОГА, передает корреспондент УНН.
"Из-за вспышки заболеваемости в поселке Нерубайское, было принято решение о проведении санитарных мероприятий и тестирования в местах проживания ромской общины ... Удалось оперативно организовать доступ врачей и провести все необходимые мероприятия. В этой общине проживает около 1,5 тыс. человек, поэтому взятие под контроль этой ситуации является очень приоритетной задачей. Сейчас организована работа контрольно-пропускного пункта для безопасной поставки продуктов к населению этой общины ...", - отметил глава Одесской ОГА Максим Куцый.
По словам и. о. директора департамента здравоохранения ОГА Натальи Одарий-Захарьевой, среди больных - 5 детей.
"По состоянию на 4 мая в селе Нерубайское в месте компактного проживания ромского населения была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции - подтверждено 11 случаев, из них 5 детей, 2 человека пожилого возраста и один госпитализирован в возрасте 42 года", - сообщила она.
Напомним, по состоянию на утро 4 мая в Одесской области зафиксировано 427 инфицированных.