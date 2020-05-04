На Одещині майже половина всіх заражених коронавірусом - у Подільську
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. З 18 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, виявлених на Одещині за добу, 17 зафіксовано у Подільську. Загальна кількість хворих в місті становить 195 осіб, передає УНН з посиланням на повідомлення очільника ОДА Максима Куцого у Facebook.
“На ранок 4 травня на Одещині зафіксовано 427 інфікованих осіб. У Подільську кількість пацієнтів із підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція“ складає 195 осіб. З 18 нових випадків виявлених на Одещині за добу, 17 зафіксовано у Подільську. Наша група експертів медицини катастроф продовжує працювати у місті та надавати допомогу всім потребуючим”, — написав Куций.
З його слів, після усунення зауважень і проведення посилених протиепідемічних заходів та лікувальних дій відзначаються наступні результати:
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- У всіх медичних закладах, де зафіксовані спалахи хвороби, чітко дотримуються санітарних норм, протиепідемічних заходів та своєчасної госпіталізації.
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- Проведено аналіз медичних карт пацієнтів. Всім, хто знаходиться на амбулаторному лікуванні та має хронічні хвороби чи в зоні ризику за віком, буде зроблено КТ для завчасного виявлення ускладнень.
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- Проводиться організаційна/санітарно-епідеміологічна робота з керівниками та співробітниками підприємств, які можуть стати чи стали епідеміологічними осередками.
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- Органам місцевої влади та власникам супермаркетів й продуктових магазинів категорично забороняється пропуск, знаходження та обслуговування людей без засобів індивідуального захисту.
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“Ці заходи будуть ефективними, якщо всі мешканці суворо дотримуватимуться карантину. Тільки після зменшення приросту нових хворих обмеження будуть пом’якшені”, — наголосив голова ОДА.
Нагадаємо, напередодні на Одещині було виявлено 80 нових випадків коронавірусного захворювання.