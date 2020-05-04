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На Одещині майже половина всіх заражених коронавірусом - у Подільську

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. З 18 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, виявлених на Одещині за добу, 17 зафіксовано у Подільську. Загальна кількість хворих в місті становить 195 осіб, передає УНН з посиланням на повідомлення очільника ОДА Максима Куцого у Facebook.

На Одещині майже половина всіх заражених коронавірусом - у Подільську

“На ранок 4 травня на Одещині зафіксовано 427 інфікованих осіб. У Подільську кількість пацієнтів із підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція“ складає 195 осіб. З 18 нових випадків виявлених на Одещині за добу, 17 зафіксовано у Подільську. Наша група експертів медицини катастроф продовжує працювати у місті та надавати допомогу всім потребуючим”, — написав Куций.

З його слів, після усунення зауважень і проведення посилених протиепідемічних заходів та лікувальних дій відзначаються наступні результати:

  • У всіх медичних закладах, де зафіксовані спалахи хвороби, чітко дотримуються санітарних норм, протиепідемічних заходів та своєчасної госпіталізації.
  • Проведено аналіз медичних карт пацієнтів. Всім, хто знаходиться на амбулаторному лікуванні та має хронічні хвороби чи в зоні ризику за віком, буде зроблено КТ для завчасного виявлення ускладнень.
  • Проводиться організаційна/санітарно-епідеміологічна робота з керівниками та співробітниками підприємств, які можуть стати чи стали епідеміологічними осередками.
  • Органам місцевої влади та власникам супермаркетів й продуктових магазинів категорично забороняється пропуск, знаходження та обслуговування людей без засобів індивідуального захисту.

“Ці заходи будуть ефективними, якщо всі мешканці суворо дотримуватимуться карантину. Тільки після зменшення приросту нових хворих обмеження будуть пом’якшені”, — наголосив голова ОДА.

Нагадаємо, напередодні на Одещині було виявлено 80 нових випадків коронавірусного захворювання

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