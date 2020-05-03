На Одещині за добу виявили 80 випадків COVID-19: ОДА пояснила причину спалаху
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Найбільші спалахи захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією, в Одеській області зафіксовані там, де населення й місцева влада легковажно ставилися до карантину та не серйозно сприймали загрозу епідемії. Про це у Facebook написав очільник Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.
“Зухвале ставлення до карантину та нехтування санітарними правилами призводить до невтішних результатів. За добу на Одещині підтверджено коронавірус ще у 80 осіб. Станом на 9:30 3-го травня всього зафіксовано 409 випадків захворювання. Найбільші спалахи зафіксовані там, де населення й місцева влада легковажно ставилися до карантину та не серйозно сприймали загрозу епідемії”, — написав Куций.
З його слів, серед таких спалахів:
Подільськ — 178 випадків (55 за добу).
Одеса — 78 випадків (2 за добу);
Біляівський район — 53 випадки (11 за добу);
“Комісія з надзвичайних ситуацій неодноразово звертала увагу місцевої влади Подільська на необхідності посилення карантину та санітарних заходів, аби убезпечити людей від загрози. Тепер у місті працюють експерти медицини катастроф для контролю за ситуацією. Медики щодня ризикують своїм життям, аби надавати допомогу всім потребуючим. Таких наслідків можна уникнути — треба лише суворо дотримуватися карантину та не поспішати з передчасним зняттям обмежень”, — додав очільник ОДА.
Нагадаємо, на 9:00 3 травня в Україні 11913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 288 летальних, 1547 пацієнтів одужало.