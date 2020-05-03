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В Одесской области за сутки обнаружили 80 случаев COVID-19: ОГА объяснила причину вспышки

Киев • УНН

 • 29770 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Крупнейшие вспышки заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, в Одесской области зафиксированы там, где население и местные власти легкомысленно относились к карантину и несерьезно воспринимали угрозу эпидемии. Об этом в Facebook написал глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.

В Одесской области за сутки обнаружили 80 случаев COVID-19: ОГА объяснила причину вспышки

"Дерзкое отношение к карантину и пренебрежение санитарными правилами приводит к неутешительным результатам. За сутки в Одесской области подтверждено коронавирус еще у 80 человек. По состоянию на 9:30 3 мая всего зафиксировано 409 случаев заболевания. Крупнейшие вспышки зафиксированы там, где население и местные власти легкомысленно относились к карантину и несерьезно воспринимали угрозу эпидемии", - написал Куцый.

По его словам, среди таких вспышек:
Подольск - 178 случаев (55 в сутки).
Одесса - 78 случаев (2 в сутки)
Беляевский район - 53 случая (11 в сутки)

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям неоднократно обращала внимание местных властей Подольска на необходимость усиления карантина и санитарных мероприятий, чтобы обезопасить людей от угрозы. Теперь в городе работают эксперты медицины катастроф для контроля за ситуацией. Медики ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы оказывать помощь всем нуждающимся. Таких последствий можно избежать - надо только строго соблюдать карантин и не спешить с преждевременным снятием ограничений", - добавил глава ОГА.

Напомним, на 9:00 3 мая в Украине 11913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели.

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