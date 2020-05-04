В Одесской области почти половина всех зараженных коронавирусом - в Подольске
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Из 18 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, выявленных в Одесской области за сутки, 17 зафиксировано в Подольске. Общее количество больных в городе составляет 195 человек, передает УНН со ссылкой на сообщение главы ОГА Максима Куцого в Facebook.
"Утром 4 мая в Одесской области зафиксировано 427 инфицированных лиц. В Подольске количество пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" составляет 195 человек. Из 18 новых случаев, выявленных в Одесской области за сутки, 17 зафиксировано в Подольске. Наша группа медицины катастроф продолжает работать в городе и оказывать помощь всем нуждающимся", - написал Куцый.
По его словам, после устранения замечаний и проведения усиленных противоэпидемических мероприятий и лечебных действий отмечаются следующие результаты:
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- Во всех медицинских учреждениях, где зафиксированы вспышки болезни, четко соблюдаются санитарные нормы, противоэпидемических мероприятий и своевременной госпитализации.
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- Проведен анализ медицинских карт пациентов. Всем, кто находится на амбулаторном лечении и имеет хронические болезни или в зоне риска по возрасту, будет сделано КТ для заблаговременного выявления осложнений.
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- Проводится организационная/санитарно-эпидемиологическая работа с руководителями и сотрудниками предприятий, которые могут стать или стали эпидемиологическими очагами.
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- Органам местной власти и владельцам супермаркетов и продуктовых магазинов категорически запрещается пропуск, нахождение и обслуживание людей без средств индивидуальной защиты.
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"Эти меры будут эффективными, если все жители будут строго придерживаться карантина. Только после уменьшения прироста новых больных ограничения будут смягчены", - подчеркнул председатель ОГА.
Напомним, накануне в Одесской области было выявлено 80 новых случаев коронавирусного заболевания.