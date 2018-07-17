Из-за взрыва в многоэтажке Кривого Рога открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва бытового газа в жилом доме в Кривом Роге. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает УНН.
"В рамках расследования, начатого по ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений), выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
Как указано, сообщение о том, что в жилом доме по ул. Чаривна Терновского района г. Кривой Рог произошел взрыв, поступило в полицию 16 июля в 21:20. Выездом на место было установлено, что на 8-м этаже 9-ти этажного дома произошел взрыв бытового газа. В результате три человека травмированы.
"Мужчина 1983 года рождения находится в больнице, женщина 1963 и девушка 2011 годов рождения проходят лечение амбулаторно. Также от взрыва пострадали 8 квартир", - уточнили в полиции.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Следственные действия продолжаются.
Напомним, вчера вечером в многоэтажке Кривого Рога прогремел взрыв, в результате которого пострадали три человека.