Из-за взрыва в многоэтажке Кривого Рога открыли производство

"В рамках расследования, начатого по ч. 1 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений), выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Как указано, сообщение о том, что в жилом доме по ул. Чаривна Терновского района г. Кривой Рог произошел взрыв, поступило в полицию 16 июля в 21:20. Выездом на место было установлено, что на 8-м этаже 9-ти этажного дома произошел взрыв бытового газа. В результате три человека травмированы.

"Мужчина 1983 года рождения находится в больнице, женщина 1963 и девушка 2011 годов рождения проходят лечение амбулаторно. Также от взрыва пострадали 8 квартир", - уточнили в полиции.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Следственные действия продолжаются.

Напомним, вчера вечером в многоэтажке Кривого Рога прогремел взрыв, в результате которого пострадали три человека.