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Через вибух у багатоповерхівці Кривого Рогу відкрили провадження

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КИЇВ. 17 липня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху побутового газу у житловому будинку у Кривому Розі. Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.

"У рамках розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 275 Кримінального кодексу України (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд), з'ясовуються всі обставини події", - йдеться в повідомленні.

Як зазначено, повідомлення про те, що в житловому будинку по вул.Чарівна Тернівського району м.Кривий Ріг стався вибух, надійшло до поліції 16 липня о 21:20. Виїздом на місце було встановлено, що на 8-му поверсі 9-ти поверхового будинку стався вибух побутового газу. Внаслідок цього три особи травмовано.

"Чоловік 1983 року народження знаходиться у лікарні, жінка 1963 та дівчина 2011 років народження проходять лікування амбулаторно. Також від вибуху постраждали 8 квартир", - уточнили в поліції.

Наразі поліція встановлює всі обставини події. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, вчора ввечері у багатоповерхівці Кривого Рогу прогримів вибух, внаслідок якого постраждали троє людей. 

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