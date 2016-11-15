Из-за участия в "сообществе смерти" российской соцсети 15 подростков совершили самоубийство
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. В России из-за участия в "сообществе смерти" российской социальной интернет-сети "ВКонтакте 15 подростков совершили самоубийство, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Ранее стало известно о задержании администратора одной из таких групп ... это Филипп Будейкин, проживающий в подмосковном Солнечногорске. В соцсети он фигурировал под псевдонимом Филипп Лис. От его действий пострадали не менее 20 подростков из разных регионов России. 15 из них покончили с собой, самоубийства еще пяти не состоялись ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по данным следователей, эта "группа смерти" действовала только в соцсети "ВКонтакте". Но руководство соцсети не приняло достаточных мер для ее блокировки и прекращения переписки администраторов и участников.
В связи с этим, Следственный комитет Российской Федерации предъявил претензии к соцсети "ВКонтакте", руководство которой не заблокировало "группу смерти", что призывает детей к самоубийству.