Через участь у “спільноті смерті” російської соцмережі 15 підлітків вчинили самогубство

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 18453 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 35771 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 63833 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 135043 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 198453 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 190281 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211136 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196783 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152116 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152926 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.7 м/с
94 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через 2 години
Популярнi новини

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 122281 перегляди

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

2 квітня, 14:05 • 33219 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

2 квітня, 14:21 • 74022 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 52600 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

17:14 • 30377 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 477305 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 315011 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 377460 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 489164 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 733636 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Андрій Єрмак

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 122281 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183015 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 125877 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 160828 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184022 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Через участь у “спільноті смерті” російської соцмережі 15 підлітків вчинили самогубство

Через участь у “спільноті смерті” російської соцмережі 15 підлітків вчинили самогубство

Київ • УНН

 • 10663 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Росії через участь у “спільноті смерті” російської соціальної інтернет-мережі “ВКонтакте 15 підлітків вчинили самогубство, передає УНН з посиланням на РІА Новости.

“Раніше стало відомо про затримання адміністратора однієї з таких груп...це Філіп Будейкін, який проживає в підмосковному Солнечногорську. У соцмережі він фігурував під псевдонімом Філіп Лис. Від його дій постраждали не менше 20 підлітків з різних регіонів Росії. 15 з них наклали на себе руки, самогубства ще п’ятьох не відбулися”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даними слідчих, ця “група смерті” діяла лише в соцмережі “ВКонтакте”. Але керівництво соцмережі не прийняло достатніх заходів для її блокування та припинення листування адміністраторів і учасників.

У зв’язку з цим, Слідчий комітет Російської Федерації висунув претензії до соцмережі “ВКонтакте”, керівництво якої не заблокувало “групу смерті”, що закликає дітей до самогубства.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$86,933.60
Золото
$3,163.00
Tesla
$280.94
Brent
$75.04
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,911.85