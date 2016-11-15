Через участь у “спільноті смерті” російської соцмережі 15 підлітків вчинили самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Росії через участь у “спільноті смерті” російської соціальної інтернет-мережі “ВКонтакте 15 підлітків вчинили самогубство, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
“Раніше стало відомо про затримання адміністратора однієї з таких груп...це Філіп Будейкін, який проживає в підмосковному Солнечногорську. У соцмережі він фігурував під псевдонімом Філіп Лис. Від його дій постраждали не менше 20 підлітків з різних регіонів Росії. 15 з них наклали на себе руки, самогубства ще п’ятьох не відбулися”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що за даними слідчих, ця “група смерті” діяла лише в соцмережі “ВКонтакте”. Але керівництво соцмережі не прийняло достатніх заходів для її блокування та припинення листування адміністраторів і учасників.
У зв’язку з цим, Слідчий комітет Російської Федерації висунув претензії до соцмережі “ВКонтакте”, керівництво якої не заблокувало “групу смерті”, що закликає дітей до самогубства.