Из-за тумана в аэропорту "Киев" отменяют и задерживают рейсы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В аэропорту "Киев" (Жуляны) задерживаются и отменяются рейсы в связи с сильным туманом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
"В Международном аэропорту "Киев" 1 февраля в связи с сильным туманом задерживаются некоторые рейсы. Видимость состоянию на 15:00 составляет 300 - 550 м, вертикальная видимость - 70 м, коэффициент сцепления на ВПП - 0,4", - говорится в сообщении.
Так, отменены рейсы в Варшаву (WizzAir, LOT), в Одессу (Motor Sich), Измир (Pegasus). Задерживаются рейсы на вылет в Вену (WizzAir), Баку (Buta), Рим (Ernest), Франкфурт (WizzAir), Амман (Jordan).
Также задерживается прибытие самолетов из Вены, Минска, Ганновера.
"В связи с этим, рейсы в обратном направлении также вылетят с опозданием", - предупредили в аэропорту.
Рейсы авиакомпании WizzAir из Варшавы, Вроцлава и Берлина, а также рейс из Минска авиакомпании Belavia приземлились на запасной аэродром в Борисполе.
"Пассажирам отмененных рейсов будет предоставлено питание, всем, кому необходимо будет предоставлен отель", - отметили в аэропорту.
Как сообщал УНН, в Киеве не смог приземлиться самолет, которым летели две украинские футбольные команды - "Олимпик" и "Десна".
Напомним, в токийском аэропорту самолет из-за снега съехал с рулежной дорожки.