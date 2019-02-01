У Києві не зміг приземлитися літак з футболістами

Так, 31 січня, після переможного спарингу з футбольним клубом з Косово "Приштина" (2:1), футболісти вирушили до Києва.

"Шлях в Україну у "олімпійців" лежав транзитом через Анкару, в 00:55 за київським часом борт з донеччанами повинен був приземлитися в столиці. І коли в ілюмінаторі здалися вогні нічного Києва, літак різко почав набирати висоту. Через густий туман аеропорт "Київ" не зміг прийняти рейс з Анкари, "олімпійці" разом з колегами з "Десни", з якими летіли на одному борту, були змушені повернутися в столицю Туреччини", - йдеться в повідомленні.

У футбольному клубі зазначили, що сказати, коли футболісти знову вирушать до Києва, "поки складно".

Нагадаємо, 1 лютого в Україні оголосили жовтий рівень небезпеки через туман, який призведе до слабкої видимості на більшій території України, 200-500 м.

Нагадаємо, в міжнародному аеропорту "Бориспіль" масово затримувалися рейси через збій в заправці літаків.