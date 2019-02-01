В Киеве не смог приземлиться самолет с футболистами
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Аэропорт "Киев" в связи с густым туманом не смог принять рейс из турецкой Анкары, которым летели две украинские футбольные команды - "Олимпик" и "Десна". Об этом сообщает УНН со ссылкой на прес-службу футбольного клуба "Олимпик".
Так, 31 января, после победного спарринга с футбольным клубом из Косово "Приштина" (2:1), футболисты отправились в Киев.
"Путь в Украину у "олимпийцев" лежал транзитом через Анкару, в 00:55 по киевскому времени борт с дончанами должен был приземлиться в столице. И когда в иллюминаторе показались огни ночного Киева, самолет резко начал набирать высоту. Из-за густого тумана аэропорт "Киев" не смог принять рейс из Анкары, "олимпийцы" вместе с коллегами из "Десны", с которыми летели на одном борту, были вынуждены вернуться в столицу Турции", - говорится в сообщении.
В футбольном клубе отметили, что сказать, когда футболисты снова отправятся в Киев, "пока сложно".
Напомним, 1 февраля в Украине объявили желтый уровень опасности из-за тумана, который приведет к слабой видимости на большей территории Украины, 200-500 м.
Напомним, в международном аэропорту "Борисполь" массово задерживались рейсы из-за сбоя в заправке самолетов.