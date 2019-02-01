Через туман в аеропорту "Київ" скасовують та затримують рейси
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. В аеропорту "Київ" (Жуляни) затримуються і скасовуються рейси у зв'язку з сильним туманом. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу аеропорту.
"У Міжнародному аеропорту "Київ" 1 лютого у зв'язку з сильним туманом затримуються деякі рейси. Видимість станом на 15:00 становить 300 - 550 м, вертикальна видимість - 70 м, коефіцієнт зчеплення на ЗПС - 0,4", - йдеться в повідомленні.
Так, скасовано рейси до Варшави (WizzAir, LOT), в Одесу (Motor Sich), Ізмір (Pegasus). Затримуються рейси на виліт до Відня (WizzAir), Баку (Buta), Рим (Ernest), Франкфурт (WizzAir), Амман (Jordan).
Також затримується прибуття літаків з Відня, Мінська, Ганновера.
"У зв'язку з цим, рейси у зворотному напрямку також вилетять із запізненням", - попередили в аеропорту.
Рейси авіакомпанії WizzAir з Варшави, Вроцлава і Берліна, а також рейс з Мінська авіакомпанії Belavia приземлилися на запасний аеродром в Борисполі.
"Пасажирам скасованих рейсів буде надано харчування, всім, кому необхідно буде надано готель", - зазначили в аеропорту.
Як повідомляв УНН, у Києві не зміг приземлитися літак, яким летіли дві українські футбольні команди - "Олімпік" і "Десна".
Нагадаємо, у токійському аеропорту літак через сніг з'їхав з рульової доріжки.