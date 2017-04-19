Из-за травмирования двух военных в "Десне" начато уголовное производство

"Военной прокуратурой Деснянского гарнизона Центрального региона Украины начато уголовное производство по факту нарушения правил обращения с боеприпасами, что привело к травмированию двух солдат на полигоне" Десна "(ч.1 ст.414 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что 18 апреля около 15.30 часов во время выполнения работ по восстановлению мишенных полей на директрисе БМП общевойскового полигона, военнослужащий-контрактник нашел патрон от пулемета ДШК, который решил разобрать, в результате чего произошел взрыв и указанный военнослужащий вместе с еще одним солдатом получили телесные повреждения .

Каретой скорой помощи они были доставлены в воинскую часть, где одному поставлен диагноз - минно-взрывная травма, травматический отрыв левой кисти, а второму - осколочное ранение правой надбровной области и различные ссадины.

Проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование проводит военная прокуратура.

Как сообщал УНН 25 февраля, министр обороны уволил трех чиновников за плохих условий в "Десне".