Из-за травмирования двух военных в "Десне" начато уголовное производство

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17740 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77920 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139711 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110739 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112671 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109998 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102339 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106410 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103085 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149685 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Из-за травмирования двух военных в "Десне" начато уголовное производство

Из-за травмирования двух военных в "Десне" начато уголовное производство

Киев  •  УНН

 • 10517 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. По факту нарушения правил обращения с боеприпасами, что привело к травмированию двух солдат на полигоне "Десна", начато уголовное производство. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Военной прокуратурой Деснянского гарнизона Центрального региона Украины начато уголовное производство по факту нарушения правил обращения с боеприпасами, что привело к травмированию двух солдат на полигоне" Десна "(ч.1 ст.414 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Установлено, что 18 апреля около 15.30 часов во время выполнения работ по восстановлению мишенных полей на директрисе БМП общевойскового полигона, военнослужащий-контрактник нашел патрон от пулемета ДШК, который решил разобрать, в результате чего произошел взрыв и указанный военнослужащий вместе с еще одним солдатом получили телесные повреждения .

Каретой скорой помощи они были доставлены в воинскую часть, где одному поставлен диагноз - минно-взрывная травма, травматический отрыв левой кисти, а второму - осколочное ранение правой надбровной области и различные ссадины.
Проводятся первоочередные следственные действия. Досудебное расследование проводит военная прокуратура.

Как сообщал УНН 25 февраля, министр обороны уволил трех чиновников за плохих условий в "Десне".

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