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Через травмування двох військових у "Десні" розпочато кримінальне провадження

Через травмування двох військових у "Десні" розпочато кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. За фактом порушення правил поводження зі боєприпасами, що призвело до травмування двох солдат на полігоні "Десна", розпочато кримінальне провадження. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури Центрального регіону України.

"Військовою прокуратурою Деснянського гарнізону Центрального регіону України розпочато кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі боєприпасами, що призвело до травмування двох солдат на полігоні "Десна" (ч.1 ст.414 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Установлено, що 18 квітня близько 15.30 години під час виконання робіт по відновленню мішеневих полів на директрисі БМП загальновійськового полігону, військовослужбовець-контрактник знайшов патрон від кулемету ДШК, який вирішив розібрати, внаслідок чого стався вибух та зазначений військовослужбовець разом із ще одним солдатом отримали тілесні ушкодження.

Каретою швидкої допомоги їх було доставлено до військової частини, де одному поставили діагноз – мінно-вибухова травма, травматичний відрив лівої кисті, та другому – осколкове поранення правої надбрівної області та різноманітні садна.
Проводяться першочергові слідчі дії. Досудове розслідування проводить військова прокуратура.

Як повідомляв УНН 25 лютого, міністр оборони звільнив трьох посадовців через погані умови у "Десні".

Українські Національні Новини

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