Из-за торнадо в США погибли 2 человека, десятки получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В американском штате Оклахома в городе Эль-Рино пронесся торнадо, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Еще 29 человек получили травмы. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Скорость ветра внутри торнадо достигала 264 км/ч. Он продолжался около четырех минут. Стихия разрушила часть поселения. Также от торнадо серьезно пострадал двухэтажный мотель, его постояльцы выжили.
Напомним, по Американскому штата Миссури пронесся мощный торнадо, оставив после себя полуразрушенные дома, горы искореженных автомобилей и мусора.