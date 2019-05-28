Через торнадо в США загинули 2 особи, десятки отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. В американському штаті Оклахома в місті Ель-Ріно пронісся торнадо, в результаті чого загинули дві людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
Ще 29 осіб отримали травми. Деякі з постраждалих перебувають у важкому стані.
Швидкість вітру усередині торнадо досягала 264 км/год. Він тривав близько чотирьох хвилин. Стихія зруйнувала частину поселення. Також від торнадо серйозно постраждав двоповерховий мотель, його постояльці вижили.
Нагадаємо, по Американському штату Міссурі пронісся потужний торнадо, залишивши після себе напівзруйновані будинки, гори спотворених автомобілів і сміття.