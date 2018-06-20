Из-за столкновений в горсовете Харькова пострадали два человека

"Пострадали две женщины - 45 и 51 лет. Их доставили в больницы города с предварительным диагнозом "отравление". Задержанных пока нет. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром внутри и около здания городского совета Харькова распылили газ и бросали дымовые шашки. Произошли столкновения. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Также из-за задымления помещения горсовета эвакуировали 300 человек.