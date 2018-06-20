Через сутички у міськраді Харкова постраждали двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Двоє людей постраждали сьогодні внаслідок сутичок у міській раді Харкова. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
"Постраждали дві жінки - 45 і 51 років. Їх доставили до лікарень міста з попереднім діагнозом "отруєння". Затриманих наразі немає. Слідчі дії тривають", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вранці всередині та біля будівлі міської ради Харкова розпилили газ та кидали димові шашки. Відбулися сутички. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України. Також через задимлення приміщення міськради евакуювали 300 людей.