Через сутички у міськраді Харкова постраждали двоє людей

"Постраждали дві жінки - 45 і 51 років. Їх доставили до лікарень міста з попереднім діагнозом "отруєння". Затриманих наразі немає. Слідчі дії тривають", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці всередині та біля будівлі міської ради Харкова розпилили газ та кидали димові шашки. Відбулися сутички. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України. Також через задимлення приміщення міськради евакуювали 300 людей.