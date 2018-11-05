Из-за стрельбы в Луцке погиб человек, еще двое в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Луцке произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще двое госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации ГУНП в Волынской области.
"Сегодня в 14:30 по спецлинии "102" в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Набережной в Луцке. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников", – говорится в сообщении.
В результате происшествия один человек погиб, еще двое госпитализированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.
"Правоохранители принимают все необходимые меры для задержания правонарушителей", – добавили в ГУНП.
Напомним, у ломбарда в Бердянске Запорожской области произошла перестрелка. Между гражданином и двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. А потом первый открыл огонь в сторону местных жителей. Злоумышленника задержали благодаря помощи неравнодушных. Двух пострадавших доставили в больницу с огнестрельными ранениями брюшной полости. Также в больницу попал и мужчина, которого задержали за стрельбу.