Из-за стрельбы в Луцке погиб человек, еще двое в больнице

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108349 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116296 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154711 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147975 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138205 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129036 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 173798 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118143 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141694 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145430 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Из-за стрельбы в Луцке погиб человек, еще двое в больнице

Из-за стрельбы в Луцке погиб человек, еще двое в больнице

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Луцке произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще двое госпитализированы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации ГУНП в Волынской области.

"Сегодня в 14:30 по спецлинии "102" в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Набережной в Луцке. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников", – говорится в сообщении.

В результате происшествия один человек погиб, еще двое госпитализированы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

"Правоохранители принимают все необходимые меры для задержания правонарушителей", – добавили в ГУНП.

Напомним, у ломбарда в Бердянске Запорожской области произошла перестрелка. Между гражданином и двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. А потом первый открыл огонь в сторону местных жителей. Злоумышленника задержали благодаря помощи неравнодушных. Двух пострадавших доставили в больницу с огнестрельными ранениями брюшной полости. Также в больницу попал и мужчина, которого задержали за стрельбу.

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