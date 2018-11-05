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Через стрілянину у Луцьку загинула людина, ще двоє в лікарні

Через стрілянину у Луцьку загинула людина, ще двоє в лікарні

Київ • УНН

 • 12672 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Луцьку сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула, ще двох госпіталізували. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації ГУНП у Волинської області.

"Сьогодні о 14:30 на спецлінію "102" до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Набережній у Луцьку. Поліція ввела в дію операцію по затриманню озброєних злочинців", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок події одна людина загинула, ще двох госпіталізовано. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.

"Правоохоронці вживають всіх необхідних заходів для затримання правопорушників", – додали у ГУНП.

Нагадаємо, біля ломбарду у Бердянську Запорізької області сталася стрілянина. Між громадянином та двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. А потім перший відкрив вогонь у бік місцевих жителів. Зловмисника затримали завдяки допомозі небайдужих. Двох постраждалих доставили до лікарні з вогнепальними пораненнями черевної порожнини. Також до лікарні потрапив і чоловік, якого затримали за стрілянину.

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