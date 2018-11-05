Через стрілянину у Луцьку загинула людина, ще двоє в лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Луцьку сталася стрілянина, внаслідок якої одна людина загинула, ще двох госпіталізували. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації ГУНП у Волинської області.
"Сьогодні о 14:30 на спецлінію "102" до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Набережній у Луцьку. Поліція ввела в дію операцію по затриманню озброєних злочинців", – йдеться в повідомленні.
Внаслідок події одна людина загинула, ще двох госпіталізовано. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції.
"Правоохоронці вживають всіх необхідних заходів для затримання правопорушників", – додали у ГУНП.
Нагадаємо, біля ломбарду у Бердянську Запорізької області сталася стрілянина. Між громадянином та двома чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. А потім перший відкрив вогонь у бік місцевих жителів. Зловмисника затримали завдяки допомозі небайдужих. Двох постраждалих доставили до лікарні з вогнепальними пораненнями черевної порожнини. Також до лікарні потрапив і чоловік, якого затримали за стрілянину.