Из-за снежных заносов образовалась пробка из грузовиков в Полтавской области

"Сейчас туда выехали 20 механизмов облавтодора. Техника будет заниматься расчисткой проезжей части", - отметили в пресс-службе.

Добавим, что больше всего от снегопада страдает Карловский, Чутовский и Машевский районы. Именно в эти районы будет направлено больше техники облавтодора.

Как сообщал УНН, из-за непогоды аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья отменяют рейсы .