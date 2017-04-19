Из-за снежных заносов образовалась пробка из грузовиков в Полтавской области
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Карловском районе Полтавской области за неблагоприятных погодных условий возник затор из грузовых автомобилей. Об этом в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНН-Центр сообщили в пресс-службе САД в Полтавской области.
"Сейчас туда выехали 20 механизмов облавтодора. Техника будет заниматься расчисткой проезжей части", - отметили в пресс-службе.
Добавим, что больше всего от снегопада страдает Карловский, Чутовский и Машевский районы. Именно в эти районы будет направлено больше техники облавтодора.
Как сообщал УНН, из-за непогоды аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья отменяют рейсы .